Гидроагрегат очень важен для энергосистемы и энергонезависимости Украины, ведь обеспечит дополнительные маневровые мощности.

НАЭК "Энергоатом" провела испытательный пуск третьего агрегата Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции на Южно-Украинском энергокомплексе.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественный запуск состоялся 22 декабря.

"Испытания третьего гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС - выдающееся событие. За последние два года мы ускорили наши шаги по строительству агрегата. Сегодня мы будем его испытывать", - сказал руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

По его словам, третий гидроагрегат очень важен для энергосистемы и энергонезависимости Украины. В пиковые для энергосистемы периоды агрегат предоставит дополнительные 150 МВт маневровых мощностей.

После пуска третьего гидроагрегата мощность Ташлыкской ГАЭС в генераторном режиме составит 480 МВт, а это почти половина мощности энергоблока ВВЭР-1000.

Присутствовавший на запуске министр энергетики Герман Галущенко отметил, что новые мощности Ташлыкской ГАЭС производят дешевую и чистую энергию и являются еще одним шагом к декарбонизации экономики Украины.

"Сегодняшнее событие без преувеличения является историческим. Ведь это, во-первых, шаг к энергетической независимости Украины. А еще - это шаг к объединению энергосистемы Украины с энергосистемой Европы", - отметил министр.

В "Энергоатоме" также сообщили, что гидроагрегаты Ташлыкской ГАЭС запроектированы для работы в четырех режимах: турбинном, насосном, а также в режимах синхронного компенсатора с насосным вращением и синхронного компенсатора с турбинным вращением.

В первых числах марта 2022 года запланировано подключение гидроагрегата №3 к сети и начало его эксплуатации в рабочем режиме.

Ночью, используя избыточную электроэнергию, гидроагрегаты закачивают воду в верхний водоем. А в часы пик она сбрасывается вниз, добавляя киловаттов в сеть. Таким образом, существует возможность оперативного реагирования в любое время суток, в частности, в случае аварии, обрыва линий электропередач.

Справка УНИАН. Строительство гидроагрегата №3 является продолжением развития Ташлыкской гидро-аккумулирующей электростанции, которая была спроектирована и частично построена в 80-е годы из расчета на 10 гидроагрегатов. Гидроагрегаты 1 и 2 были введены в эксплуатацию в 2006 и 2007 годах соответственно.

Ташлыкская ГАЭС важна для будущей интеграции украинской и европейской энергосистем, поскольку в Евросоюзе отводятся особые требования к наличию и быстродействия регулирующих мощностей.