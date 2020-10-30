"Энергоатом" производит большую часть всей электроэнергии в стране и является государственной компанией, поэтому вполне логично было бы ожидать приоритета при погашении задолженности.

НАЭК "Энергоатом" поддерживает позицию, озвученную председателем парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом по алгоритму погашения долгов перед "Энергоатомом" и другими государственными компаниями.

Если государство собирается выпускать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), чтобы как можно скорее рассчитаться с частной "зеленой" генерацией, то оно должно помнить и о государственных предприятиях и прежде всего позаботиться именно о них, убежден Андрей Герус.

Общий долг только перед ГП "НАЭК "Энергоатом" составляет более 23 миллиарда гривень, из них 11,624 миллиарда гривень – долг еще "старого" энергорынка. Учитывая то, что "Энергоатом" производит большую часть всей электроэнергии в стране и является государственной компанией, вполне логично было бы ожидать на приоритет в погашении этой задолженности, считают в компании.

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Автор: УНИАН