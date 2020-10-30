Украина взяла курс на создание на государственных предприятиях наблюдательных советов.

Руководитель ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин в интервью интернет-изданию «Главком» отметил, что процесс корпоратизации Компании, о котором говорится с 2013 года, нужно как можно скорее начать и завершить.

Врио президента Энергоатома пояснил, что этот процесс предполагает преобразование государственного предприятия в акционерное общество, 100% акций которого будут принадлежать исключительно государству. Это должно быть сделано посредством создания наблюдательного совета Компании как органа управления, который получит все полномочия, которые до сих пор осуществляло относительно НАЭК «Энергоатом» Министерство энергетики.

По словам Петра Котина, европейская практика показывает, что наблюдательный совет как коллегиальный орган является наиболее эффективным в принятии управленческих решений. Кроме того, сейчас Украина взяла курс на создание на государственных предприятиях именно наблюдательных советов, руководствуясь принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Читайте такжеНКРЭКУ одобрила тарифы для трех облэнерго

«Это очень важный шаг, к нему нас давно подталкивают наши зарубежные партнеры и инвесторы, для которых функционирование государственного предприятия на рынке электрической энергии – это нонсенс», – отметил Котин.

Он отдельно обратил внимание на то, что корпоратизация не предполагает сокращений в компании, наоборот. «Корпоратизация – это прозрачная и рыночная модель управления, рост прибыли компании, сохранения рабочих мест, – пояснил Петр Котин. – Она позволит государству как акционеру научиться эффективно управлять такими компаниями, как НАЭК «Энергоатом», и получать от поставленной электроэнергии дивиденды в Госбюджет».

Для справки:

В конце 2019 Указом Президента Украины №837 Правительство получило поручение провести корпоратизацию Энергоатома до конца 2020 года и представить на рассмотрение парламента соответствующий законопроект.

22 сентября 2020 глава государства Указом № 406 снова поручил КМУ «обеспечить совершенствование управления ГП «НАЭК «Энергоатом», в частности ускорить подготовку и проведение корпоратизации указанного предприятия».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН