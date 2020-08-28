Энергия из отходов: сможет ли биоэнергетика сделать Украину энергонезависимой

Потенциал биоэнергетики в Украине позволяет в среднесрочной перспективе заместить в полном объеме дефицитные импортные энергоресурсы, на которые страна ежегодно тратит миллиарды долларов. УНИАН разбирался, что для этого нужно сделать.

Украина последние годы активно развивает сектор возобновляемых источников энергии, в первую очередь, солнечной и ветровой. Причем до такой степени, что это породило на рынке значительные дисбалансы и острейший кризис. В то же время, биоэнергетика находится в тени, несмотря на то, что является чрезвычайно перспективным направлением развития.

На конец 2019 года мощность объектов возобновляемой электроэнергетики в Украине составляла почти 7000 мегаватт, из которых 5000 мегаватт – солнечные электростанции и только около 200 мегаватт – биоэнергетические установки.

Страна успела обжечься, не сумев принять в энергосистему такой стремительно растущий объем солнечной энергетики, которая является малопрогнозируемой и к тому же невероятно дорогой для потребителей из-за одного из самых высоких «зеленых» тарифов в мире.

В июле 2020 года парламент принял закон, который существенно урезал «зеленый» тариф и ввел другие ограничения, которые сделали инвестиции в солнечные электростанции не такими привлекательными.

«Зеленый» тариф на электроэнергию из биогаза депутаты не снизили, так как он и так существенно ниже, чем для солнца - около 10 евроцентов за Квт-ч, тогда как до снижения тариф для солнечных электростанций составлял 15-16 евроцентов за Квт-ч.

В отличие от солнечных и ветровых электростанций, установки на биомассе и биогазе производят прогнозируемый объем электроэнергии, так как их работа не зависит от времени суток и погоды, что не угрожает стабильной работе энергосистемы.

Отходы агарного комплекса в помощь

Для работы биоэнергетических электростанций, конечно, необходимы стабильные поставки сырья.

А сырьем для биоэнергетики в большинстве случаев выступают отходы других производств. Например, шелуха подсолнечника, отходы жизнедеятельности животных и птицы, органика из бытовых отходов, а также стебли пшеницы и кукурузы, других растений, древесина. С этим сырьем в Украине с ее мощным аграрным потенциалом при правильном подходе проблем нет, и не будет.

По данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению, около 40 процентов аграрных отходов страны (порядка 34 миллионов тонн соломы, отходов кукурузы, подсолнечника), использованных как топливо в биоэнергетике позволят заместить в эквиваленте до 10 миллиардов кубометров газа в год. Это соответствует объему природного газа, который наша страна вынуждена ежегодно импортировать.

Однако темпы развития биоэнергетики в Украине пока остаются на достаточно низком уровне, несмотря на то, что она не представляет угрозу для стабильности отечественной энергосистемы и выглядит логичным продолжением развитого аграрного комплекса страны.

Запоздали на старте

Как сообщил глава Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, во всех странах, где происходит развитие возобновляемой энергетики, биоэнергетика несколько отстает от солнечных и ветровых электростанций, однако в Украине это отставание намного сильнее.

«Во всем мире производство электроэнергии из биогаза, биомассы отстает от производства электроэнергии из солнца и ветра. Это объективно, из-за более дорогих технологий, но такого разрыва, как в Украине, в развитом мире нет. Производство электроэнергии из биомассы, биогаза за июнь в Украине составило шесть процентов от производства электроэнергии из возобновляемых источников, которые, в свою очередь, вырабатывают около 8 процентов электроэнергии в стране. Всего шесть процентов, тогда как средний показатель в Европе – около 20 процентов», - сказал Гелетуха агентству УНИАН.

По его словам, это связано в первую очередь, с тем, что в Украине для солнечных электростанций был принят завышенный «зеленый» тариф, из-за чего инвестиции шли преимущественно в этот сектор.

«Основная причина, как мне кажется, неправильные «зеленые» тарифы, которые были установлены с самого начала. У нас был очень высокий тариф на «солнце», поэтому у нас солнечные станции рванули и перевыполнили все планы в два с половиной раза, и достаточно низкий тариф на биогаз и биомассу. Если сравнивать с другими странами, то в Украине «зеленый» тариф на энергию из биогаза, биомассы тринадцатый из пятнадцати стран Европы, которые используют «зеленый» тариф», - отметил он.

Потенциальный драйвер развития энергетики

Гелетуха при этом отметил, что благодаря законодательному урезанию «зеленого» тарифа для солнечных и ветровых электростанций инвесторы начинают проявлять интерес к биоэнергетике, и в будущем именно этот сектор может стать драйвером развития возобновляемой энергетики в стране.

«Сейчас инвесторы будут меньше интересоваться солнцем, так как и тариф снизили, и плата за небалансы вводится. Поэтому думаю, что сейчас будет некоторый переток инвесторов из сектора солнца и, возможно, ветра в сторону биомассы и биогаза. Для биоэнергетики тариф не снижался, плата за небалансы не проблема, ведь станции на биомассе и биогазе вырабатывают прогнозируемые объемы электроэнергии», - сообщил Гелетуха.

«Буквально в этом году были запущены крупные бигазовые установки. Например, запущена самая крупная электростанция на шелухе в Днепре, также «Мироновский хлебопродукт» запустил недавно крупную биогазовую установку. Прогнозируем позитивную динамику в секторе. Бума не будет, но устойчивый рост ожидаем», - добавил он.

Он также отметил, что в настоящее время практически все инвесторы в сектор – украинские компании, и это преимущественно профильный бизнес, а не агрохолдинги.

«В электрике агрохолдинги можно вспомнить только в секторе биогаза, например, «Мироновский хлебопродукт», у него несколько проектов. Есть несколько установок на маслоэкстракционных заводах, там, где производится подсолнечное масло. Они сжигают шелуху и производят электроэнергию. Здесь лидер - «Кернел». Агрохолдинги явно не доминируют. Намного больше проектов от обычного бизнеса, которые решили заняться этим сектором после того, как он был поддержан государством», - отметил он.

Тепло из украинских отходов

Биоэнергетика представлена не только в производстве электроэнергии, но и в выработке тепловой энергии, где имеет значительный потенциал.

Как сообщил Георгий Гелетуха, около 8 процентов все тепловой энергии в Украине производится из биомассы.

«Пока что у нас самые лучшие результаты в развитии биоэнергетики в Украине - в производстве тепловой энергии. Около 8 процентов всей тепловой энергии в Украине производится из возобновляемых источников энергии. Фактически, это все из биомассы. На конец 2020 года был план достичь 12 процентов. Не уверен, что получится достичь этого показателя, но 10-11 процентов, возможно, будем иметь», - сказал он.

Мощность тепловых станций в биоэнергетике на сегодня составляет более 5000 МВт. Это позволяет в год замещать более 4 миллиардов кубометров газа, что является существенным показателем, учитывая, что Украина ежегодно потребляет около 30 миллиардов кубометров газа.

Парадоксально, но тепловая энергия из биомассы не стимулируется государством в виде высокого «зеленого» тарифа, а наоборот, тепло из биомассы продается на 10 процентов дешевле, чем тепло из природного газа.

«Этого было достаточно в 2016-2018 годах, когда цены на газ были на достаточно высоком уровне, но сейчас из-за рекордного падения цен на газ рентабельность приблизилась к нулю. Из-за этого произошло некоторое замедление развития тепловой биоэнергетики. Но мы понимаем, что это не навсегда. Газ сейчас начинает дорожать, и к следующему отопительному сезону ожидается существенное подорожание. Поэтому, когда газ вернется к своим традиционным ценам, биоэнергетика снова начнет с ним конкурировать и развиваться», - отметил он.

Автомобили на биотопливе

Еще одно перспективное направление, которое в Украине пока что абсолютно не развито, использование автомобильного биотоплива.

В июне Верховная Рада не смогла принять в первом чтении и отправила на доработку законопроект об обязательном добавление биоэтанола к бензинам, которые реализуются в Украине.

Документ предусматривал, что с 1 июля 2021 года продаваемый в стране бензин должен на 5 процентов состоять из биоэтанола, в 2022 году – 6 процентов, в 2023 году – 7 процентов.

Использование биоэтанола в бензинах должно сократить зависимость страны от импорта нефтепродуктов, которые наша страна закупает ежегодно на миллиарды долларов. Только в 2019 году валютные расходы на импорт нефтепродуктов составили 5,3 миллиарда долларов.

«В транспорте наиболее грустная ситуация, там практически ничего не производится. Ни биоэтанол, ни биодизель, ничего не производится. Решение этой проблемы вижу в принятии законопроекта, который уже несколько лет рассматривается в разных форматах об обязательном проценте биоэтанола в бензинах, которые продаются или производятся на территории Украины», - сказал Гелетуха.

«Речь идет об обязательном проценте биоэтанола в бензине, а кто не выполнил, тот платит штраф. Это нормальный европейский подход. Все страны Европы приблизительно также этот сектор поддерживают», - добавил он.

Биоэнергетика в Украине имеет огромный потенциал, который пока практически не реализован. Это не означает, что руководству страны необходимо создавать какие-то специальные условия и льготы: успех тепловой биоэнергетики показывает, что достаточно создать понятные, прозрачные правила игры и не мешать. Нет никаких сомнений, что в случае успеха именно этот сектор может внести значительный вклад в энергетическую независимость Украины.

Игорь Орел