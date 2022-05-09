По его словам кризис пойдет на спад ближе к концу мая, после налаживания логистики поставок топлива.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн среди причин возникновения топливного кризиса в Украине назвал войну и уничтожение инфраструктуры.

Как сообщил эксперт во время брифинга, за один день была уничтожена система обеспечения страны нефтепродуктами, потому что почти 100% импорта и 80% потребления топлива в Украине приходилось на Беларусь, Россию и море.

"В один день мы потеряли все эти источники, и рынок был вынужден перестраиваться на поставку с западной границы", - отметил Куюн.

Кроме этого, нет соответствующей логистики перевозки таких значительных объемов бензина и дизельного топлива. И проблема лежит не в коммерческой плоскости, а в политической, поскольку без содействия правительств европейских стран эта задача решается очень сложно и очень долго.

"Без политического содействия, без содействия правительств европейских стран, эта задача решается очень сложно и очень долго. Правительство Украины уже инициировало несколько встреч с нашими потенциальными поставщиками, правительствами этих стран - это Польша, Румыния, Германия. Эти консультации уже начались и надеемся, что это даст тот необходимый импульс, когда политики скоординируют бизнес своих стран на то, чтобы акцентировать внимание на важности украинского направления", - рассказал эксперт.

По его словам кризис пойдет на спад ближе к концу мая, после налаживания логистики поставок топлива.

"Единственное, что нужно - построить эту транспортную логистику. Я надеюсь, что к концу мая этот кризис немножко пойдет на спад. Я не думаю что удастся полностью ликвидировать дефицит, но не будет таких жестких ограничений, которые существуют на сегодня", - отметил Куюн.

Эксперт добавил, что построить надежную систему поставки топлива с Запада удастся в течение ближайших двух месяцев.

"Я думаю, что к июню мы должны выйти на режим, когда будут увеличены лимиты на топливо до 20-30 литров в бак. Полностью построить надежную систему, я надеюсь, удастся в течение ближайших двух месяцев", - рассказал энергетический эксперт.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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