По данным НКРЭКУ, по состоянию на начало октября задолженность бытовых потребителей за голубое топливо перед поставщиками составила 29 млрд грн.

Цены на газ для населения в Украине нужно повысить до рыночного уровня – 12-13 грн за кубометр. При чем это следует делать уже сейчас.

Об этом заявил бывший руководитель "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, сообщает "Экономическая правда".

"Украина должна уже отказываться от регулируемых цен на газ для населения. Об этом говорят уже и международные партнеры. У нас действует система монетизированных субсидий, поэтому защищенные слои населения не почувствуют введения рыночных цен, но все остальные должны платить рыночную стоимость газа (12-13 грн)", – считает Макогон.

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В то же время, по данным НКРЭКУ, по состоянию на начало октября задолженность бытовых потребителей за голубое топливо перед поставщиками составила 29 млрд грн.

Напомним, что, согласно решению Верховной Рады, до конца войны в Украине запрещено повышать тарифы на распределение газа. Также цена газа для населения от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" является неизменной и составляет 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Как ранее сообщали СМИ, Сергей Макогон незаконно выехал из Украины в сентябре 2022 года и до сих пор не вернулся.