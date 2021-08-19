В Украину поступила первая партия 2,7 тыс. тонн импортного угля, приобретенная компанией "ДТЭК Энерго" в Польше.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Поставка предусмотрена в рамках подписанного недавно компанией ДТЭК Энерго и угледобывающим предприятием Bogdanka соглашения на импорт 320 тыс. тонн. Уголь прибыл на железнодорожную станцию "Львов" (Львовская обл.) после чего его сегодня же будет доставлен для нужд Добротворской ТЭС", - сообщили в компании.

Планируется, что поставки угля будут происходить в ежедневном режиме.

Контракт на импорт топлива предусматривает поставку угля в период с августа 2021 по январь 2022 г. включительно. Он предназначен для нужд ТЭС "ДТЭК Энерго"", в том числе генерации "ДТЭК Западэнерго", чьи станции находятся рядом с границей с Польшей.

"ДТЭК Энерго" всегда действует в интересах Украины, поэтому для компании крайне важно обеспечить надежность украинской энергосистемы, чтобы во время отопительного сезона украинцы были со светом. Из-за повышенной нагрузки на теплоэлектростанции, угля надо больше, чем планировали. Поэтому помимо приоритетной добычи украинского угля "ДТЭК Энерго" начал его импорт из Польши, Казахстана, а также прорабатывает вопрос поставок топлива с поставщиками из США", - сообщили в компании.

В ДТЭК отметили, что импорт угля стал возможным благодаря нормализации ситуации на рынке электроэнергии, которая позволила достичь экономически обоснованных цен.

По состоянию на 19 августа на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" находится около 531 тысячи тонн угля. Их запасы пополняются на ежедневной основе.

Как сообщалось, 13 августа ДТЭК заключил соглашение на поставку 320 тыс. тонн энергетического угля из Польши. Отгрузка первой партии ожидается уже на этой неделе. Кроме того, в компании ожидают уголь из Казахстана, а также ведут переговоры с поставщиками из США.

Автор: Иван Бойко