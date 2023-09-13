ДТЭК Энерго законтрактовал 210 тысяч тонн угля из Польши для стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона.

Об этом речь идет в сообщении компании.

Отмечается, что в рамках контракта на импорт топлива поставка энергетического угля продлится в течение всего отопительного сезона, начиная с сентября этого года и до марта следующего.

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Первые партии угля ожидаются уже на этой неделе.

В то же время генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев добавил, что для теплоэлектростанций компании приоритетным остается использование угля собственной добычи.

"Однако, в условиях войны, непрогнозируемых действий врага и повышенной нагрузки, которые теплоэлектростанции компании несут последние месяцы, дополнительные объемы импортного топлива позволят "подстраховать" и предоставить дополнительный запас прочности для более устойчивого прохождения тепловой генерацией ближайшего отопительного сезона", - подчеркнул он.