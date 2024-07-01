ДТЭК и другие компании восстановят разрушенные Россией объекты за собственные средства, прямых последствий для бюджета не будет, - МВФ

Убытки энергетической системе от российский атак весной 2024 года будут покрыты за счет собственных средств ДТЭК и других энергетических компаний, говорится в меморандуме Украины с МВФ.

"Общий ущерб энергетической системе в результате весенних атак 2024 года составляет более 1 миллиарда долларов. Его вероятно будут покрывать пострадавшие компании (ДТЭК и государственные энергокомпании) за счет оборотного капитала и потенциальной донорской поддержки (например, оборудование)", - говорится в тексте меморандума.

В таком случае это будет иметь ограниченное влияние на государственный бюджет 2024 года.

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Убытки энергосистеме от весенних атак МВФ оценивает в 1 млрд долларов США.

Весной 2024 года россия осуществила 8 массированных атак на энергосистему. По данным МВФ, разрушено 80% украинских ТЭС и 40% ГЭС. Потеряно 9 ГВт мощности при среднем потреблении в 12 ГВт.

В результате возник существенный дефицит электроэнергии, что заставляет Укрэнерго ограничивать потребление промышленных и бытовых потребителей для недопущения коллапса энергосистемы.

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