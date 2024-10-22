Достройку 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции нужно начать уже сегодня, чтобы обеспечить энергетическую стабильность Украины в будущем.

Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.

По мнению экономиста, Украине не стоит ждать завершения войны, чтобы начать строительство новых энергоблоков ХАЭС. Послевоенное восстановление страны значительно увеличит спрос на электроэнергию, особенно со стороны крупных промышленных предприятий, и именно атомная энергетика должна стать основой этой системы.

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"Достройку ХАЭС необходимо начинать уже сейчас, чтобы быть готовыми к росту потребностей в электроэнергии после войны", - отметил Кушнирук. Он также добавил, что восстановление старых тепловых электростанций не имеет смысла, и Украина должна развивать атомную энергетику параллельно с сетью малых возобновляемых источников для балансировки энергосистемы.

Кушнирук также подчеркнул важность скорейшего начала строительства новых атомных блоков из-за неопределенности относительно будущего Запорожской АЭС, которая остается под контролем оккупантов.

Напомним, что атомная энергетика является основным источником электроэнергии для Украины. Россия это осознает и целенаправленно атакует подстанции, которые передают электроэнергию от АЭС в сеть. Уничтожение этих подстанций может оставить украинцев без света, даже если атомные станции продолжают работать. Для решения этой проблемы Министерство энергетики Украины договорилось с МАГАТЭ о продлении мониторинговой миссии на ключевых подстанциях. Инспекторы МАГАТЭ работают для защиты этих объектов от возможных российских атак, приравнивая удары по подстанциям к атакам на сами АЭС. Это усложняет врагу возможность атак на важные энергетические объекты, что стало важной дипломатической победой для Украины.