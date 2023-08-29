Для украинцев собственная добыча газа будет означать стабильное газоснабжение и не повышение цены на него.

Накануне отопительного сезона крупнейшая государственная добывающая компания "Укргаздобыча" открыла новое месторождение газа.

Как сообщает пресс-служба компании, испытания скважины глубиной почти 4 тысячи метров проводили "с нуля" и завершили в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд кубометров газа.

"Это не первое открытие новых углеводородных залежей за этот год. Наращивая запасы мы создаем перспективу для устойчивого роста добычи газа", - цитирует пресс-служба временно исполняющего обязанности генерального директора" Укргаздобычи " Олега Толмачева.

Видео дня

Для Украины наращивание добычи собственного газа означает стабильные запасы этого топлива в период тяжелой зимы и, главное, низкие цены на него для украинских потребителей. Поскольку добытый ресурс в Украине значительно дешевле чем закупленный за рубежом.

Украинская добыча

В июле "Укргаздобыча", являющаяся частью группы "Нафтогаз" завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 тысяч 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании.

Всего Украина в год добывает примерно 12 миллиардов кубометров газа.

На конец августа в украинских хранилищах газа уже накоплено 14 миллиардов кубометров газа из запланированных 14,7 млрд. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышева, до начала отопительного сезона эта цель даже будет перевыполнена.

Вас также могут заинтересовать новости: