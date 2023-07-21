С начала сезона закачки в украинские хранилища уже направлено 2,5 млрд кубометров газа.

На сегодня в украинских подземных хранилищах уже хранится почти 12 млрд кубометров газа, этот объем соответствует плану подготовки запасов голубого топлива к следующей зиме.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте НАК "Нафтогаз Украины". "Со старта сезона закачки в 2023 году в украинские подземки уже направлено 2,5 млрд куб. м газа. Этот уровень соответствует аналогичному периоду 2022 года. В целом подготовка запасов газа к следующей зиме идет по плану, к тому же в июле мы закачали даже больше газа, чем предполагалось", - подчеркнул председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.

Он также добавил, что это очень хороший результат, учитывая, что потребление газа во II квартале 2023 года увеличилось относительно аналогичного периода 2022 года на 13%.

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Запасы газа в Украине

Украинские энергетические компании активно готовятся к предстоящему отопительному сезону: ремонтируют энергоообъекты, бурят новые газовые скважины и накапливают на складах уголь.

С марта 2023 года и на конец второго квартала Украина увеличила запасы природного газа на 1,5 млрд кубометров: до 10,5 млрд кубометров.

К началу отопительного сезона 2023/24 Украина имеет целью накопить 14 млрд кубометров газа. Это означает, что у нас уже есть 75 процентов запланированных запасов голубого топлива. Уровень запасов газа в Украине на конец марта 2023 года оценивался в 9 млрд кубометров, и вырос до 10,5 млрд кубометров на конец 2 квартала

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