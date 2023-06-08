Все из-за уменьшения добычи нефти и увеличения акциза и НДС на топливо.

До нового топливного кризиса в Украине осталась неделя. Такое мнение высказал основатель группы "Прайм" Дмитрий Лёушкин в своем Facebook.

Так, из-за сокращения добычи нефти в мире стало меньше. Следовательно, повысилась ее стоимость, отмечает он. Цены горюче-смазочных материалов в закупке уже "полезли" вверх.

"С 15 июня танкера в Измаиле/Рене по текущим ценам продавать не будет смысла, новые не успеют законтрактовать. Трейдеры предпочтут посидеть на заборе, поскольку скачок на НДС и акцизе никакой маржой не перекрыть. Пойдет рост безумный, рост вызовет ажиотаж. А ажиотаж это мультипликатор, границы "станут" из-за очередей бензовозов. И до начала этого сценария осталась неделя", - написал он.

По словам Лёушкина, из-за возможного топливного кризиса многие аграрии ждут "апокалиптический" сценарий, когда придется возить урожай в Италию, отдавая при этом 30-40 процентов стоимости за транспортировку. Это дополнительные убытки для аграриев.

"Нам правда, надо поставить на грань выживания последнюю еще адекватно работающую отрасль в стране? Неужели вот прям так хочется вернуть сейчас НДС и акциз на топливо? Это вредительство. В это время надо поддерживать, а не добивать. В общем отказываюсь верить в происходящее", - добавил основатель группы "Прайм".

В Украине планируют значительно повысить акцизы на топливо с июля

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2022 года Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий возврат акцизов на топливо. При этом НДС остался на уровне 7%.

Уже в середине лета Верховная Рада планирует вернуть довоенный налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо. Такая перспектива наоборот может несколько разогреть цены на АЗС. Власти планируют увеличить налог с 7 до 20 процентов.

Кроме этого, Верховная Рада предлагает значительно поднять акцизы на топливо с 1 июля.

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