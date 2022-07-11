Уже скоро начнется сезонный пик потребления топлива, потому расслабляться еще рано.

Украине грозит новый топливный кризис. Некоторым кажется, что отсутствие очередей за дизелем и бензином на АЗС свидетельствует о стабилизации ситуации, однако уже скоро начнется сезонный пик потребления топлива. Именно поэтому расслабляться еще рано.

Об этом для РБК рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

По его словам, относительное спокойствие на рынке топлива на самом деле обманчиво. Впереди сезонный пик потребления бензина и дизеля, ведь уже скоро начнется жатва. В это время потребление топлива в Украине может вырасти на треть. Другие страны не смогут полностью спасти нас от кризиса, считает эксперт.

"К сожалению, на традиционных для Украины направлениях импорта также есть определенные проблемы. Из-за повышенного спроса со стороны украинских компаний портовая перевалка нефтепродуктов в Румынии и Болгарии уже перегружена. В Польше вообще нет свободных мощностей, чтобы обеспечить перевалку топлива для украинского рынка. К тому же в этих странах также растет сезонное потребление, поэтому не исключено, что их правительства будут пытаться ограничить поставки в Украину для обеспечения внутренних потребностей", - отметил Куюн.

Именно поэтому, отмечает эксперт, не стоит считать, что топливный кризис уже позади. Такая жизнь иллюзиями является очень опасной. По словам Куюна, бизнесу и государству уже сейчас стоит начинать работать над диверсификацией и расширением каналов поставок.

"Например, с той же Польшей, возможности которой сейчас используются лишь на 50%. С Румынией и Болгарией, которые могут отказаться от идей перекрыть некоторые "окна" поставок в Украину ради насыщения собственного рынка. Или с Германией, которая может обеспечивать более эффективную логистику поставки нефтепродуктов в Украину из портов Бельгии и Нидерландов", - считает эксперт.

Ранее УНИАН уже сообщал, что участники топливного рынка рассказали, где и почему до сих пор не хватает бензина.

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