По самому пессимистичному прогнозу, проблему не удастся решить до конца войны.

Проблему с дефицитом горючего в Украине, вероятно, не удастся урегулировать в ближайшее время.

Об этом говорят эксперты, опрошенные BBC Украина.

По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, до конца мая ситуация не разрешится.

"Но те ограничения, которые есть, мы сможем немножко ослабить. Пока еще 2-3 недели будет сложная ситуация. Компании законтрактовали большие объемы, которые сейчас лежат в портах и на нефтеперерабатывающих заводах Европы, но нет транспорта, чтобы привезти в Украину", - говорит он.

Предельные цены, установленные правительством, сейчас являются вполне рыночными, и" позволяют всем работать", тогда как 60-70 грн за литр и действительно являются спекулятивной ценой. Отмена государственного регулирования, по мнению Сергея Куюна, не поможет: "Цена взлетит, но продукта от этого больше не станет".

Другим прогнозом поделился президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. По его словам, кризис продлится как минимум на протяжении двух месяцев.

"Что такое 300 тысяч тонн нефтепродуктов в Европе законтрактовано? Мы должны понимать, что на сегодня пути доставки остались лишь бензовозными партиями. А если принять во внимание, что у нас где-то примерно 1200 автомобилей по 30 тонн, то это два месяца, как минимум, чтобы перевезти такое количество", - подсчитывает эксперт.

По его данным, европейские страны не сильно хотят направлять в Украину свой железнодорожный транспорт, потому что нет понимания, достаточно ли будет колесных пар, чтобы поменять их на границе.

"Поэтому наиболее вероятным является автомобильный путь и бензовозы, что сейчас и происходит", - пояснил Леонид Косянчук.

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко озвучил еще более пессимистичный прогноз.

"Я думаю, что через неделю эта проблема не исчезнет. Она не исчезнет, на мой взгляд, никогда, пока будет продолжаться война и пока будет строгое ценовое регулирование", - говорит он.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить проблему 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование. Власти с самого начала заявляли, что проблема будет решена в ближайшие недели.