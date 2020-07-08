Cкандальное решение комиссии при Минэкономики в пользу российских импортеров топлива: журналисты подробно объяснили ситуацию

Многим членам Комиссии даже не принесли на подпись данный документ.

22 июня 2020 года должно было произойти заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, где замминистра экономики Тарас Качка собирался якобы принять решение о введении/не введении пошлины или квоты на импортируемое дизельное топливо и сжиженный газ из Российской Федерации. Но фактически заседание не состоялось, а Качка заранее планировал подписать решение Комиссии без какого-либо обсуждения с нужным ему результатом.

Об этом говорится в материале Андрея Пшеничного для сайта dubinsky.pro.

"Потому [замминистра Качка] все обставил так, как было нужно ему и его покровителям из РФ. Чтобы все провернуть, замминистра не сообщал членам комиссии, которые не были с ним в сговоре, о времени и месте проведения Комиссии. Только так можно было выдать нелегитимное решение Комиссии, которую якобы собрали. Протокол, который был составлен по результатам «фантомной комиссии», Качка скрывал и даже не предоставил членам комиссии, с которыми не вступил в сговор, на подпись", - говорится в материале.

Издание отмечает, что документ подписали несколько лиц, которые были в сговоре с Тарасом Качкой.

"Их стоит рассмотреть по внимательнее. Замминистра финансов Светлана Воробей, которая должна ратовать за наполнение госбюджета в том числе и за счет собираемых пошлин. Ранее она под запись журналистам заявляла, что заседания не было и она участия в нем не принимала. Хотя, как видно, в документе Качки стоит ее виза", - отмечается в статье.

"Еще больше интересна позиция Службы безопасности Украины, которая в лице Валерия Гаращука (он является начальником 1 Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства) поддержала россиян и наращивание российского импорта в нашей стране. Очень странное рвение, ведь оно идет в разрез с интересами Украины", - говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что многим членам Комиссии даже не принесли на подпись данный документ.

"Поскольку Тарас Качка боится, что они не захотят подписывать решение, которое уже было принято за их спиной, а после могут обратиться в СМИ. Тогда преступления замминистра станут еще более очевидны. Все помнят, что Качкой были нарушены все возможные процедуры, и теперь в его действиях четко прослеживается давление на Комиссию. Чиновник превышает свои полномочия, за что предусмотрена уголовная ответственность", - отмечает издание.

Стоит отметить, что 25 июня 2020 года Генпрокуратура открыла уголовное производство №42020000000001158 в отношении Качки и служебных лиц Министерства развития экономики за злоупотребление властью и служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений либо в иных личных интересах, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, и неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, что может нанести существенный вред интересам государства и повлечь тяжкие последствия, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

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