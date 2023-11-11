Ремонтные работы ведутся в усиленном режиме. На данный момент поставки отопления и горячей воды приостановлены.

Специалисты "Киевтеплоэнерго" начали технические работы на теплоисточнике, который обеспечивает теплом часть Киева.

Как сообщает пресс-служба КГГА, работы продлятся до 06:00 13 ноября. На период ремонтных работ поставки отопления и горячей воды будут приостановлены.

Горячей воды и отопления нет в таких районах:

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Печерский;

Голосеевский;

Соломенский;

Днепровский.

"Работы продлятся до 06:00 13 ноября. На период ремонтных работ поставки отопления и горячей воды будут приостановлены. Работы проводят внепланово, чтобы повысить надежность теплоснабжения во время прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В КГГА добавляют, что работы ведутся в усиленном режиме, чтобы оперативно восстановить поставки услуг.

Сегодняшняя атака на Киев

11 ноября 2023 года Россия атаковала Киевскую область баллистикой. Жители Киева слышали мощные взрывы. Сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после взрывов.

Позже городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что противовоздушная оборона работала вблизи столицы - на левом берегу, отработав по баллистике. По его словам, в Киеве вызовов спасателей не было. Никто не пострадал.

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