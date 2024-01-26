С начала января цены на нефть выросли на 7%.

Цены на нефть достигли наибольшего недельного роста с октября 2023 года из-за устойчивой геополитической напряженности, снижения запасов нефти в США и перспективы дополнительного правительственного стимулирования в основном импортере нефти Китае.

По данным агентства Bloomberg, цена барреля нефти марки Brent была около $82, скорректировавшись после 3% увеличения в предыдущей сессии. Наутро ее цена составляла $82,04 за баррель. Баррель West Texas Intermediate держалась около $77 (на утро $76,84), торгуясь вблизи двухмесячного максимума.

Фоном роста цен на нефть стала повышенная напряженность на Ближнем Востоке, когда США нанесли удары по поддерживаемым Ираном повстанцам-хуситам в Йемене, чтобы заставить их прекратить нападения на коммерческое судоходство. А атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России поставили под угрозу потоки сырой нефти.

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Цены на нефть выросли более чем на 7% в январе благодаря дополнительной поддержке неожиданно значительного сокращения запасов в США и усилиям китайских политиков по поддержке экономики.

Цены на нефть

На фоне вероятных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке после военно-морского столкновения в Красном море в начале года баррель нефти марки Brent подорожал на 1,28 доллара, или на 1,7%, до 78,32 долларов. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,69 доллара за баррель, подорожав на 1,04 доллара.

Между тем в России морские поставки нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников.

24 января в российском городе Туапсе (Краснодарский край) бушевало масштабное возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". По предварительной информации, по нефтеперерабатывающему заводу ударил беспилотник.

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