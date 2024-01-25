По состоянию на утро 25 января баррель нефти Brent стоит $80,44, и рогнозируется рост до $90.

Стоимость нефти выросла до месячного максимума после того, как запасы в США упали намного больше, чем ожидалось. Цена мартовских фьючерсов Brent на утро 25 января составляет $80,44 за баррель, пишет Bloomberg.

"West Texas Intermediate (WTI) поднялся выше $75 за баррель после достижения самого высокого уровня с 26 декабря во время внутридневных торгов в среду, тогда как Brent превысил $80. На прошлой неделе запасы в США упали более чем на 9 миллионов баррелей, что в шесть раз превышает прогноз, достигнув самого низкого уровня с октября", – пишет издание.

Цена мартовских фьючерсов WTI выросла на 0,6% до $75,51 за баррель. В то же время цена за баррель нефти Brent достигла $80,44.

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Кроме того, на ситуацию с нефтью повлиял и Китай. Правительство азиатской страны заявило, что в течение двух недель сократит норму обязательных резервов для банков, и намекнуло, что могут быть дополнительные меры поддержки. Это будет способствовать перспективам потребления энергии крупнейшим импортером сырой нефти.

В этом месяце нефти будет трудно выйти за пределы узкого диапазона, поскольку геополитическая напряженность в Красном море, которая возмутила мировую торговлю, компенсируется опасениями по поводу того, что рост предложения сырой нефти со стороны производителей, не входящих в ОПЕК, останется стабильным.

Напряженная ситуация на Ближнем Востоке испытала нервы нефтетрейдеров в последние месяцы, поскольку война между ХАМАСом и Израилем затягивается, а Иран усиливает свой авторитет, нанося удары по целям в Ираке и Пакистане. Американские войска активно действовали в Красном море и нанесли удары по поддерживаемым Ираном ополченцам, пишет издание.

Аналитики предупреждают, что Brent может "подскочить" до $90 за баррель, если напряжение усилится.

Цены на нефть: что известно

На фоне вероятных перебоев с поставками нефти на Ближнем Востоке после Военно-морского столкновения в Красном море в начале года баррель нефти марки Brent подорожал на 1,28 доллара, или на 1,7%, до 78,32 долларов. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 72,69 доллара за баррель, подорожав на 1,04 доллара.

Между тем в России морские поставки нефти упали до самого низкого уровня почти за два месяца из-за неблагоприятных погодных условий и удара украинских беспилотников.

24 января в российском городе Туапсе (Краснодарский край) бушевало масштабное возгорание в районе нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". По предварительной информации, по нефтеперерабатывающему заводу ударил беспилотник.

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