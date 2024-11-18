Скачок цен может быть связан с тем, что США позволили Украине использовать ATACMS для ударов вглубь территории РФ.

В понедельник, 18 ноября, цены на нефть выросли после обострения войны в Украине. В то же время беспокойство относительно спроса на топливо в Китае и прогнозы относительно глобального избытка нефти несколько ограничили рост, пишет Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 55 центов, или на 0,8%, до 71,59 долларов за баррель.

В то же время, фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate продемонстрировали рост на 43 цента, или на 0,6%, до 67,45 долларов за баррель.

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В агенстве считают, что именно обострение войны в Украине стало главной причиной, по которой нефть подорожала. В частности, недавний масштабный обстрел нашей страны Россией.

Что предшествовало скачку цен на нефть

Напомним, 17 ноября Россия нанесла крупнейший авиаудар по Украине за последние месяцы, нанеся серьезный ущерб энергосистеме страны.

Из-за этого в ряде областей страны ввели экстренные отключения электроэнергии. По мнению экспертов, атака вызвала угрозу ядерной безопасности.

Также в воскресенье стало известно, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ, в частности, по войскам России и КНДР, которые находятся в Курской области.

Аналитики считают, что это может привести к еще большей эскалации, что, в свою очередь, вызывает рост цен на нефть.

В то же время, есть несколько факторов, которые ограничивают дальнейший рост. Речь, в частности, об обеспокоенности относительно спроса на топливо в КНР на фоне относительно медленного восстановления китайской экономики.

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