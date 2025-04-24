Признаки того, что Америка и Китай приближаются к торговым переговорам, поддержали цены на "черное золото".

В четверг, 24 апреля, цены на нефть частично восстановили потери после стремительного падения на предыдущей сессии. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 53 цента, или на 0,8%, до 66,65 доллара за баррель. В то же время, американская нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожала на 55 центов, или на 0,88%, до 62,82 доллара за баррель.

Напомним, цены на "черное золото" снизились на 2% на предыдущей торговой сессии после сообщения о том, что некоторые члены ОПЕК+ предложат увеличить добычу.

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Дальнейшее падение цен сдержали признаки того, что Китай и США приближаются к торговым переговорам - в Белом доме готовы снизить пошлины для Китая до примерно 50%.

По словам аналитиков, продолжающаяся торговая война между Америкой и Китаем может резко сократить рост спроса на "черное золото" в КНР. Именно поэтому рынок внимательно наблюдает за действиями Белого дома.

Также финансовые аналитики внимательно следят за переговорами Вашингтона и Тегерана по ограничениям на иранскую программу по обогащению урана. Сближение стран может привести к ослаблению санкций в отношении иранской нефти, а это в свою очередь увеличит предложение на рынке.

Нефть, пошлины и война в Украине

Действия президента США Дональда Трампа обвалили цены на нефть до минимума с февраля 2021 года. По словам специалистов, новые пошлины президента США могут нанести болезненный удар по экономике России, что скажется на ее способности вести войну против Украины.

Впрочем, эффект будет заметен далеко не сразу. Эксперты считают, что для того, чтобы повлиять на действия Кремля, цены на нефть должны оставаться на низком уровне в течение как минимум нескольких лет.

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