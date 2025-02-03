Президент США ввел масштабные тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая

Цены на нефть подскочили в понедельник после того, как новый президент США Дональд Трамп ввел пошлины против Канады, Мексики и Китая, что вызвало опасения относительно поставок сырой нефти в сами Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на американскую нефть WTI (West Texas Intermediate) выросли на 1,36 доллара, или 1,88%, до 73,89 долларов за баррель. В то же время, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 73 цента, или 0,96%, до 76,40 долларов за баррель.

Как говорят в американском Министерстве энергетики, Канада и Мексика выступают основными источниками импорта нефти в США. На них приходится около четверти нефти, которую перерабатывают американские НПЗ на такие виды топлива, как бензин и печное топливо.

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Впрочем, эксперты не ожидают дальнейшего роста цен. Они даже предполагают снижение, поскольку тарифы приведут к дальнейшему ухудшению перспектив спроса на "черное золото".

Стоит также напомнить, что страны ОПЕК+ испытывают давление со стороны нового президента США, который требует снизить цены на нефть.

Он считает, что это прекратит российско-украинскую войну, ведь сокращение доходов РФ от экспорта сырья может пошатнуть авторитет Путина в его стране.

Трамп ввел новые пошлины - последние новости

США ввели значительные пошлины на импорт товаров из Канады, Мексики (25%) и Китая (10%). Страны пообещали принять ответные меры.

Кроме этого, Трамп пообещал ввести пошлины на товары ЕС. Блок уже заявил о "решительной реакции" в случае введения новых тарифов. В Европейской комиссии отметили, что их торговые и инвестиционные отношения с США - крупнейшие в мире. Поэтому введение пошлин нанесет ущерб обеим сторонам.

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