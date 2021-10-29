Цена газа в Европе за месяц снизилась на 58% - до 800 долл. за тыс. куб. м.

Спотовые цены на газ в Европе продолжили падение, опустившись за неделю на треть - до 67 евро за МВт-ч.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF приблизилась к отметке 800 долл. за тысячу кубометров.

Таким образом, после рекордного роста цен на газ в начале октября почти до 1950 долларов за тысячу кубометров, цена снизилась на 58%.

Читайте такжеТарифы на электроэнергию могут расти на 25% ежегодно - НБУНа рынке происходит снижение цен на фоне заявлений руководства РФ о планах "Газпрома" увеличить закачку газа в европейские хранилища, которые до этого ограничивал.

В то же время, согласно данным Украинской энергетической биржи, по результатам торгов 29 октября компании "Нафтогаз Трейдинг" удалось купить газ по цене 28 тысяч гривен за тысячу кубов.

Таким образом, относительно прошлой недели цена на газ в Украине снизилась на четверть.

Цены на газ: что было до этого

Как сообщал УНИАН, 6 октября цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

На Украинской энергетической бирже средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины достигла 40 грн за кубометр.

При этом для бытовых потребителей в нашей стране действует годовое предложение цены газа от 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для предприятий теплокоммунэнерго "Нафтогаз" предлагает трехлетние контракты по цене 7,42 грн за кубометр на первый год.

В середине октября цены на газ в Европе начали немного снижаться.

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Автор: Анна Бредихина