В этом году цена газа в Европе упала на 35%.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину европейские фьючерсы на природный газ впервые за 17 месяцев упали ниже 50 евро.

Как сообщает Bloomberg, ориентировочные фьючерсы на ближайшие месяцы упали на 4,8% до 49,5 евро за мегаватт-час, до самого низкого внутридневного уровня с 1 сентября 2021 года. В этом году контракт потерял около 35%, но все еще примерно вдвое обычный уровень для этого времени года.

Как говорится в материале, падение цены произошло на фоне отступления худшего за последние десятилетия энергетического кризиса в регионе.

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Цены упали более чем на 80% по сравнению с августовским пиком, когда сокращение поставок российского газа ударило по Европе примерно на 1 триллион долларов, нанеся удар по экономике региона и подняв инфляцию до самого высокого уровня за последние десятилетия.

Как говорится в материле, цены все еще могут вырасти, если до конца зимы продлится холодная погода или возникнут перебои с поставками. Конкуренция с Азией за СПГ также может создать риск роста.

Ситуация с газом в Европе:

25 августа 2022 года цена на газ в Европе достигала рекордной отметки – 316 евро за МВт-ч, или 3,3 тыс. долларов за тысячу кубометров. Голубое топливо дорожало на фоне полной остановки поставок газа "Северным потоком" в начале сентября.

В декабре 2022 года министры энергетики стран Европейского Союза договорились об установлении предельной цены на газ. Она составит €180 за мегаватт-час (МВт/ч), ожидается, что ограничение вступит в силу в середине февраля 2023 года.

В Кремле назвали санкции "попыткой посягнуть на рыночный механизм" и пообещали ответные меры. Однако спустя неделю после согласования установления предельной цены на газ в РФ заговорили о возобновлении поставок в ЕС по газопроводу Ямал-Европа.

Страна-агрессор угрожала прекращением поставок газа в ЕС в случае введения "ценового потолка". 27 декабря 2022 года Путин подписал указ о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если в контрактах предусмотрено введение потолка стоимости.

28 декабря 2022 года цены на газ в Европе упали до довоенного уровня.

4 января 2023 года цена на газ в Европе упала до минимума с начала войны в Украине.

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