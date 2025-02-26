Отмечается, что снижение цен может привести к возобновлению импорта сжиженного газа в Азии.

Европейские цены на природный газ, поставляемый этим летом, наконец-то приблизились к ценам на следующую зиму. Ситуация улучшилась на фоне оптимизма в отношении перспектив поставок, а также переговоров о прекращении войны в Украине.

Издание Bloomberg пишет, что сезонный спред впервые с ноября опустился ниже 1 евро за мегаватт-час. Лето 2026 года также стало немного дешевле, чем зима.

Дело в том, что более дорогое летнее топливо сделало нерентабельным пополнение запасов к следующему отопительному сезону, что крайне важно, поскольку запасы упали до минимума с 2022 года. Эти опасения привели к тому, что даже ближайшие фьючерсы на газ подскочили до двухлетнего максимума в начале февраля, подталкивая Европу к новому энергетическому кризису.

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Снижению цен на газ способствовали усилия США по прекращению войны в Украине, переговоры в Европейском союзе об ослаблении правил хранения и более мягкая погода на континенте.

Тем не менее, сохраняются опасения по поводу накопления запасов этим летом, поскольку мировые поставки остаются ограниченными. Заключение любого мирного соглашения может занять несколько месяцев, и пока неясно, вернется ли на рынок российский газ в ближайшее время.

Кроме того, снижение цен может привести к возобновлению импорта сжиженного природного газа в Азии. Это означает, что "потенциал дальнейшего снижения цен выглядит все более ограниченным".

Стоит отметить, что голландские месячные фьючерсы были на 4% ниже и составляли 42,55 евро.

Цены на газ в Европе - последние новости

10 февраля цены на газ в Европе взлетели до самого высокого уровня за последние два года. На этом фоне Брюссель рассматривает возможность временного ограничения цен на газ в ЕС.

Уже 17 февраля цены на газ в Европе упали до самого низкого уровня за последние три недели - примерно 50 евро за мегаватт-час.

Следом за газом до самого низкого уровня с начала января упали цены на электроэнергию в Германии на фоне переговоров относительно войны в Украине.

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