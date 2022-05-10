Эксперт Сергей Куюн считает, что власть никак не контролирует цены на топливо, несмотря на действие госрегулирования.

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что 60-70 грн за литр бензина или дизельного топлива – это чистая спекуляция сетей АЗС, однако власть никак не контролирует цены на топливо, несмотря на действие госрегулирования.

Об этом он сказал во время телемарафона.

"Те цены на бензин и дизель, которые установило правительство, – рыночные и позволяют всем работать. Я понимаю, почему правительство не отменяет госрегулирование. Потому что мы уже видим спекулятивные цены – 60-70 гривен за литр на некоторых станциях. То есть цена взлетит, но продукта от этого больше не станет. Соответственно это чистая спекуляция и она не решит вопрос дефицита", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что откорректированные правительством предельные наценки позволяют сетям АЗС зарабатывать, потому что в них учтены все логистические составляющие, а значит все, что выше этих показателей – это спекулятивные цены.

"Все, что выше - это чистая спекуляция и попытка заработать. Мне непонятно, почему правительство так отстаивает госрегулирование, но никто не контролирует его выполнение. По факту имеем кучу случаев прямой или замаскированной спекуляции, но нет наказания. Никто ничего не проверяет", - отметил Куюн.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос дефицита топлива 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизтопливо на 40-43%.

Крупнейшие сети АЗС ввели ограничения на отпуск топлива в размере 10-15 литров для владельцев карт лояльности этих сетей, другие потребители могли заправлять автомобиль не более чем на 5-10 литров.

По мнению экспертов, дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.