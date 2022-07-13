Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась до 34,98 грн/л.

Автогаз на украинских АЗС продолжает дешеветь: средняя цена уже ниже 35 гривень.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась до 34,98 грн/л.

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 1 гривню - до 33,99 и 34,98 грн/л соответственно.

На станциях KLO цена упала на 1,1 грн/л - до 33,87 грн/л.

На 1 гривню снизились цены в сетях "Укргаздобыча" - до 34 грн/л.

В пределах 30-64 копеек снизились цены на автогаз в сетях Shell и Chipo - до 34,59 и 34,14 грн/л.

Отмечается, что наименьшая цена на автогаз зафиксирована на станции "БРСМ-Нафта" в Черкасской области. Там она составляет 27,99 грн/л. При этом средняя цена в сети - 33,53 грн/л

Также, на 0,5-2 грн/л уменьшили стоимость продукта сети UPG, BVS, Prime, Rodnik, Mango и VostokGaz.

Как сообщал УНИАН, автогаз на украинских автозаправочных станциях начал дешеветь с середины июня.

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