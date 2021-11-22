Сейчас украинские ПХГ заполнены на 54,5%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 20 ноября составили 16,91 млрд кубометров, что почти на 37,7% меньше прошлогодних показателей.

Об этом сообщается на сайте государственной компании "Оператор ГТС Украины".

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Итак, за неделю запасы газа сократились на 3,1%, или на 540 млн куб. об.

Отбор газа из хранилищ осуществляется в объеме примерно 60-70 млн кубометров в сутки.

Сейчас украинские газовые хранилища заполнены на 54,5%.

Ситуация с запасами газа:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября 2021 года. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных хранилищах газа Украины было накоплено 19 млрд куб. м. Ранее в "Нафтогазе" заявляли, что запасов газа в подземных хранилищах в таких объемах хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) на 13 ноября составили 17,45 млрд кубометров, что почти на 37% меньше прошлогодних показателей.

21 ноября 2020 года запасы газа в подземных хранилищах Украины составили 27,15 млрд кубометров.

Автор: Анна Бредихина