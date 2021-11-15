Цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к отметке 970 долл. за тысячу кубометров.

Спотовые цены на газ в Европе возобновили рост, поднявшись до 81 евро за МВт-ч после значительного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

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При переводе на измерение в кубометрах, цена фьючерса на декабрь по индексу голландского TTF вновь приблизилась к отметке 970 долл. за тысячу кубометров.

Таким образом, после падения цен на газ в конце октября почти до 800 долларов за тысячу кубометров, цена выросла на 25%.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость газа на европейских хабах до границы Украины по состоянию на 15 ноября составила 29,5 тысяч грн за тысячу кубометр.

Цены на газ в Украине коррелируют с европейскими хабами, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Из-за крайне высокой цены газовые трейдеры закупают минимальные объемы ресурса, что может спровоцировать дефицит голубого топлива для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Цена газа:

6 октября 2021 года цена продажи газа в Европе достигла почти 2 тыс. долл. за тысячу кубов, что является абсолютным рекордом.

29 октября спотовые цены на газ в Европе опустились на треть - до 67 евро за МВт-ч (800 долл. за куб. об).

Средняя цена импортного природного газа в Украине в октябре 2021 года, по сравнению с сентябрем, выросла на 26% и составила 685,67 долл., или 18 тысяч грн за тысячу кубометров.

Автор: Анна Бредихина