По состоянию на утро вторника, 14 сентября, цена ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров.
Об этом свидетельствуют данные биржи.
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Почему меняется цена:
Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.
В то же время компания Оператор ГТС Украины сократила выставляемые на аукцион дополнительные твердые транзитные мощности на октябрь до 9,8 млн кубометров в сутки с 15 млн кубометров в сутки в предыдущие месяцы.
Месячный аукцион пройдет на площадке Regional Booking Platform 20 сентября.
Что ждет Украину:
Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.
Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. грн за тысячу кубометров.
Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.
Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.
"Сейчас мы побили исторический максимум цены. До этого цена достигала рекордных 450 долларов в 2008 году в Юго-Восточной Европе. Сложно сказать, какими будут цены на газ в зимний период. Посмотрим. Сейчас ситуация складывается под логику запуска "Северного потока-2", в том числе. Плюс есть дефицит поставок сжиженного газа на европейский рынок. Сейчас на газовом рынке явный пузырь", - сказал Землянский.
"Стоимость фьючерса и стоимость реальной партии ресурса - две большие разницы. Сейчас идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.
Как менялась цена:
- С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.
- В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.
- 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.
- В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.
- 10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.
- Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров.