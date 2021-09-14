Месячный аукцион пройдет на площадке Regional Booking Platform 20 сентября.

По состоянию на утро вторника, 14 сентября, цена ближайшего октябрьского фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures достигла 65,5 евро за кВт.ч, или $800,2 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

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Почему меняется цена:

Главный фактор роста цены — низкий уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы.

В то же время компания Оператор ГТС Украины сократила выставляемые на аукцион дополнительные твердые транзитные мощности на октябрь до 9,8 млн кубометров в сутки с 15 млн кубометров в сутки в предыдущие месяцы.

Месячный аукцион пройдет на площадке Regional Booking Platform 20 сентября.

Что ждет Украину:

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что из-за действий России, которая не спешит наращивать объемы поставок газа в Европу, цены на газ в Украине, как и в Европе, находятся на абсолютном историческом максимуме и уже превысили 20 тыс. грн за тысячу кубометров.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупредило, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский заявил о том, что Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

"Сейчас мы побили исторический максимум цены. До этого цена достигала рекордных 450 долларов в 2008 году в Юго-Восточной Европе. Сложно сказать, какими будут цены на газ в зимний период. Посмотрим. Сейчас ситуация складывается под логику запуска "Северного потока-2", в том числе. Плюс есть дефицит поставок сжиженного газа на европейский рынок. Сейчас на газовом рынке явный пузырь", - сказал Землянский.

"Стоимость фьючерса и стоимость реальной партии ресурса - две большие разницы. Сейчас идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает. Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи", - добавил эксперт.

Как менялась цена:

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составляла $344 за тысячу кубометров.

В августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533.

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки в 650 долл. за тысячу кубометров.

В начале сентября цена составляла $658 за тысячу кубометров.

10 сентября цена колебалась в районе $700 за тысячу кубов.

Утром 13 сентября фьючерс на газ торговался по $727 за тысячу кубометров.

Автор: Елена Коваленко