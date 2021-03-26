Ценовой диапазон на апрель - от 6,75 до 8,85 гривни за кубометр.

Часть газопоставляющих компаний после завершения в конце марта действия правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 гривни за кубометр предлагают населению Украины в апреле покупать голубое топливо по цене от 6,75 до 8,85 гривни за кубометр.

Читайте такжеВ ближайшие дни по всей Украине могут начаться перебои с отоплением: в "Нафтогазе" назвали причинуОб этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами.

Наименьшую цену в апреле своим потребителям предложила энергетическая компания "Эру Людям" и "Эру Трейдинг" - 6,75 гривни за кубометр.

Далее идут ценовые предложения компании "Галнафтогаз" и газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины" - 6,86 гривни за кубометр.

Еще девятнадцать газопоставляющих компаний, которые обслуживают значительную часть населения, предложили потребителям покупать газ по цене 6,99 гривни за кубометр.

Наивысшими тарифы на газ будут для потребителей компаний "Маргаз" - 8,25 гривни за кубометр и "Азовгаз" - 8,85 гривни за кубометр.

Цены остальных поставщиков газа еще не опубликованы.

Что этому предшествовало

В январе газопоставляющие компании продавали населению газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена была выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило граничную цену на газ в размере 6,99 гривни за кубометр, которая завершает свое действие 31 марта 2021 года.

В то же время НКРЭКУ ограничила тарифы на транспортировку граничной ценой 1,79 гривни за кубометр.

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Автор: Анна Бредихина