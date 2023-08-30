Импорт российского газа в ЕС вырос на 40% в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В этом году Евросоюз планирует импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России, несмотря на то, что блок стремится отказаться от российского ископаемого топлива до 2027 года, сообщает Financial Times.

Так, импорт российского сжиженного газа в ЕС вырос на 40 процентов в период с января по июль этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, до полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным издания, за первые семь месяцев этого года Бельгия и Испания были вторым и третьим по величине покупателями российского газа после Китая.

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По данным отраслевой аналитической компании Kpler, ЕС импортирует примерно на 1,7% больше российского СПГ, чем это было, когда импорт достиг рекордного уровня в прошлом году.

Стоимость СПГ, импортированного с января по июль по ценам спотового рынка, по данным организации Global Witness, составила 5,29 млрд евро.

"Шокирует, что страны ЕС так усердно работали, чтобы отказаться от транспортировки российского ископаемого газа только для того, чтобы заменить его поставляемым эквивалентом", - говорит старший организатор кампании по ископаемому топливу в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.

По его словам, не имеет значения, поступает ли газ из трубопровода или с лодки - это все равно означает, что европейские компании присылают миллиарды в военный бюджет Путина.

Европейский газ - что известно

Напомним, заполненность хранилищ газа в Европе достигли 90%, достигнув важной цели по обеспечению энергетической устойчивости ЕС в течение зимнего сезона.

Кроме того, некоторые иностранные компании закачивают голубое топливо в украинские хранилища газа. Все из-за привлекательности тарифов на хранение.

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