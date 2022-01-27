Переход украинских ТЭЦ на использование биологического топлива обнажит экологические проблемы в Украине.
Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко.
"При сжигании сырья будет образовываться зола, проблему утилизации которой еще нужно будет решить. Твердое топливо дает в шесть раз больше отходов, чем газ. Для городской среды это неприемлемо", – сказал он.
В качестве примера Крупко привел ситуацию в городе Смела Черкасской области, где местную ТЭЦ переориентировали на биотопливо, после чего горожане начали жаловаться на загрязнение воздуха.
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"Заменили оборудование, но до ума не довели. Горожане болеют и страдают от выбросов от сжигания щепы. Врачи отмечают обострение хронических заболеваний из-за постоянного превышения в воздухе допустимых концентраций загрязняющих веществ", – отметил Крупко.
Еще одним острым вопросом, по мнению эксперта, является создание достаточных мощностей по производству биологического топлива для удовлетворения потребностей отечественных ТЭЦ.
"Кто-то просчитывал объемы щепы, которые понадобятся для ежегодного сжигания? Та же Смелянская ТЭЦ неоднократно останавливалась по банальной причине из-за нехватки топлива", – сказал Крупко.
Запасы газа в Украине:
Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.
К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.
В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.
Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.
Ситуация с газом в Европе:
- Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.
- По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.
- 15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.
- 16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.
- По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.
- 22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.
- 24 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали с 2,1 тыс. долл. до 1,3 тыс. долларов за тысячу кубометров.
- 28 декабря 2021 года спотовые цены на газ в Европе на январь упали до 1151 долларов за тысячу кубометров.
- 13 января 2022 года российский "Газпром" заявил о том, что более половины газа, закачанного в подземные газовые хранилища Европы, уже подняли на поверхность.