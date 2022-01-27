Твердое топливо дает в шесть раз больше отходов, чем газ.

Переход украинских ТЭЦ на использование биологического топлива обнажит экологические проблемы в Украине.

Об этом, как говорится в материале УНИАН, заявил глава группы поставщиков энергоресурсов Tolk Владимир Крупко.

"При сжигании сырья будет образовываться зола, проблему утилизации которой еще нужно будет решить. Твердое топливо дает в шесть раз больше отходов, чем газ. Для городской среды это неприемлемо", – сказал он.

В качестве примера Крупко привел ситуацию в городе Смела Черкасской области, где местную ТЭЦ переориентировали на биотопливо, после чего горожане начали жаловаться на загрязнение воздуха.

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"Заменили оборудование, но до ума не довели. Горожане болеют и страдают от выбросов от сжигания щепы. Врачи отмечают обострение хронических заболеваний из-за постоянного превышения в воздухе допустимых концентраций загрязняющих веществ", – отметил Крупко.

Еще одним острым вопросом, по мнению эксперта, является создание достаточных мощностей по производству биологического топлива для удовлетворения потребностей отечественных ТЭЦ.

"Кто-то просчитывал объемы щепы, которые понадобятся для ежегодного сжигания? Та же Смелянская ТЭЦ неоднократно останавливалась по банальной причине из-за нехватки топлива", – сказал Крупко.

Запасы газа в Украине:

Согласно данным "Укртрансгаза", закачка в газовые хранилища прекращена с 4 октября. Компания намеревалась возобновить заполнение ПХГ при условии нормализации погодных условий, но по состоянию на сегодня закачка не восстановлена.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона, даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах.

Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд кубометров, что было рекордным за последние 10 лет показателем.

Ситуация с газом в Европе: