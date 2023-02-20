Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС).

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину президент страны-агрессора Владимир Путин разрешил "Газпром нефти" приобрести доли британо-нидерландской Shell в проектах "Салым Петролеум" и "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз" (ХМНС).

Как сообщает российский "Интерфакс", распоряжение касается специального решения о совершении сделок ООО ГПН-Ближневосточные проекты (дочернее предприятие "Газпром нефти") по приобретению: 50% обыкновенных акций ЗАО "Ханты-Мансийский нефтегазовый союз", принадлежащих Shell Exploration and Production; 50% доли в уставном капитале ООО "Салым Петролеум Девелопмент", принадлежащих Shell Salym Development B.V.

"Для совершения сделок, указанных в настоящем распоряжении, не требуется получение иных предусмотренных законодательством Российской Федерации разрешений, решений, согласий (предварительных согласий), согласований (предварительных согласований) и других разрешительных документов (разрешительной документации)", — говорится в документе.

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Война в Украине и позиция Shell:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Практически сразу крупны акционеры начали сворачивать свою деятельность на территории страны-агрессора.

В мае появилась информация о том, что Shell ведет переговоры о продаже своей 27,5% доли в проекте "Сахалин-2".

Позже Shell списала 27,5% акций "Сахалина-2" на сумму $1,6 млрд.

2 сентября 2022 года нефтегазовый гигант Shell зявил о том, что выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2". Решение о выходе из проекта был принято после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин передал крупный объект новой операционной компании.

2 февраля 2023 года британская нефтегазовая компания Shell подписала документы с российской компанией "Газпром нефть" о продаже 50% ООО "Salym Petroleum Development", занимающейся разработкой месторождений на Салыме на западе Сибири.

Shell объявила о своем намерении выйти из всех российских углеводородных проектов, включая нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ.

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