Shell продает свою долю в совместной с "Газпромом" сибирской компании.

Британская нефтегазовая компания Shell подписала документы с российской компанией "Газпром нефть" о продаже 50% ООО "Salym Petroleum Development", занимающейся разработкой месторождений на Салыме на западе Сибири.

Как говорится в квартальном отчете компании, завершение сделки зависит от получения ряда разрешений в РФ.

"22 декабря 2022 года Shell подписала с "Газпром нефть" документы о продаже своей 50%-й доли в Salym Petroleum", - заявили в компании.

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Война в Украине и позиция Shell:

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Практически сразу крупны акционеры начали сворачивать свою деятельность на территории страны-агрессора.

В мае появилась информация о том, что Shell ведет переговоры о продаже своей 27,5% доли в проекте "Сахалин-2".

Позже Shell списала 27,5% акций "Сахалина-2" на сумму $1,6 млрд.

2 сентября 2022 года нефтегазовый гигант Shell зявил о том, что выходит из российского проекта по производству сжиженного природного газа "Сахалин-2". Решение о выходе из проекта был принято после того, как президент страны-агрессора Владимир Путин передал крупный объект новой операционной компании.

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