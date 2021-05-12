В G7 заявили, что урегулировать вопрос управления "Нафтогазом" нужно в соответствии с международными стандартами корпоративного управления.

Послы стран "Большой семерки" (Великобритания, США, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) призывают правительство Украины быстро урегулировать вопросы управления национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины".

Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте председательства Великобритании в "Группе поддержки" послов G7 в Украине.

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"Послы G7 выражают свою обеспокоенность тем, что правительство Украины как главный акционер НАК "Нафтогаз Украины" и наблюдательный совет компании пока не достигли согласованного решения, которое позволит действующему совету выполнять свои обязанности независимо", - заявили дипломаты.

"Мы призываем правительство быстро решить этот вопрос способом, который отражает заявленную им приверженность международным стандартам корпоративного управления, и продолжить усовершенствование законодательной базы по управлению государственными предприятиями в соответствии с этими стандартами", - заявили послы G7.

Что этому предшествовало

28 апреля Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева, и назначил вместо него на эту должность Юрия Витренко.

30 апреля члены наблюдательного совета НАК собрались на внеочередное заседание. Все члены совета "Нафтогаза", которые присутствовали на внеочередном заседании, подали письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий.

Прекращение полномочий вступит в силу 14 мая.

5 мая члены правления "Нафтогаза Украины" призвали правительство урегулировать ситуацию с наблюдательным советом компании, подавшим в отставку.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что ротация в руководстве «Нафтогаза» состоялась согласно закондательству.

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Автор: Виталий Саенко