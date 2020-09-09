Председатель Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отмечает, что нужно больше информировать и предоставлять разъяснения потребителям для повышения их осведомленности о новых возможностях на рынке природного газа.

Более трети потребителей природного газа в Украине хотят получать газ и электроэнергию от одного универсального поставщика.

Об этом глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан заявил во время выступления на он-лайн вебинаре: «Запуск розничного рынка газа: чего ожидать потребителям?», опираясь на результаты исследований потребителей газа, которые проводила Ассоциация.

«Если говорить о том, чего на самом деле хочет потребитель, то результаты исследования свидетельствуют, что 62% опрошенных хотят бесперебойного снабжения газа, 47% хотят прозрачной и доступной цены, а 37% хотят получать комплексный продукт — газ и электроэнергию от одного поставщика. Сейчас такие универсальные предложения начали появляться в сегменте поставки юридическим лицам. В сегменте бытовых потребителей такие предложения могут появиться после полноценного открытия в Украине розничного рынка электроэнергии», — отметил Артем Компан.

Кроме того, председатель Ассоциации отмечает, что нужно больше информировать и предоставлять разъяснения потребителям для повышения их осведомленности относительно новых возможностей на рынке природного газа.

"К сожалению, лишь около трети населения знает о том, что состоялась реформа рынка газа, а в частности, что у потребителя появилась упрощенная возможность сменить поставщика газа и появится больше предложений от разных поставщиков», — сказал Компан.

Напомним, что с 1 августа этого года правительство отменило механизм гарантированной поставки газа населению по регулируемым ценам (ПСО). Теперь стоимость голубого топлива ежемесячно определяется каждым поставщиком, а потребитель имеет возможность сменить поставщика газа.

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Автор: УНИАН