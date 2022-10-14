В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.

В Киеве пока не планируются отключения электроэнергии благодаря ответственному потреблению электроэнергии жителями столицы и слаженным действиям энергетиков ДТЭК и Укрэнерго.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Энергетикам ДТЭК Киевские электросети и специалистам НЭК Укрэнерго удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме, что позволит пока не применять в столице графики аварийных отключений. Это стало возможным в том числе благодаря тому, что киевляне откликнулись на призывы снизить потребление в пиковые часы нагрузки", – сообщили в компании.

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В ДТЭК поблагодарили жителей столицы за существенное сокращение потребления в часы утреннего и вечернего максимума.

"Каждый гражданин сегодня энергетик. Мы благодарны жителям столицы за ответственное потребление электроэнергии в самые сложные дни для нашей энергосистемы", – сообщили в компании.

В компании подчеркнули, что ситуация остается сложной и риск повторных вражеских атак на украинскую энергетическую инфраструктуру сохраняется.

"Энергетики ДТЭК, Укрэнерго, других компаний, службы спасения и Вооруженные силы Украины делают все возможное для того, чтобы обезопасить энергосистему и не допустить отключений потребителей. Однако риск новых террористических атак на украинские электростанции и подстанции остается и нужно готовиться ко всем возможным сценариям", – отметили в компании.

Напомним, 10-11 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают электроснабжение в пострадавших регионах. Накануне за оперативную работу энергетиков поблагодарил президент Владимир Зеленский.