Газовая компания Новинского меняет название

Компания уже подала документы в Регистрационную палату для изменения названия.

Британская нефтегазовая компания Regal Petroleum, входящая в группу Smart Energy (нефтегазодобывающий бизнес группы "Смарт-Холдинг"), меняет название на Enwell Energy, говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что компания подала документы в Регистрационную палату (Великобритания) для изменения названия, которое вступит в силу после регистрации изменений и выдачи нового свидетельства.

Сообщается, что в то же время, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и специфику работы украинских активов британской компании, о ребрендинге представительства "Регал Петролеум Корпорейшн Лимитед", "Пром-Энерго Продукт" и "Аркона Газ-Энергия" в ближайшей перспективе речь не идет.

Справка УНИАН. Группа компаний Smart Energy входит в состав "Смарт-Холдинга" бизнесмена Вадима Новинского и осуществляет реализацию проектов в сфере разведки, промышленной разработки месторождений природного газа и газового конденсата, а также альтернативной энергетики (производство пеллет). Группа компаний осуществляет добычу газа на месторождениях в Полтавской и Харьковской областях. В состав группы входит компания "Укргазвыдобуток", публичная британская компания Regal Petroleum и компания "Пром-Энерго Продукт".

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