Холдинг Ахметова и Новинского закрыл заводы в Италии и может ограничить работу в Украине

Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на «Азовстали».

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа «Метинвест» приостановила работу двух своих перекатных предприятий в Италии до 3 апреля 2020 года из-за пандемии вируса COVID-19 и выполнения требований правительства Италии о приостановке работы металлургических предприятий страны.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что итальянские заводы группы Ferriera Valsider и Metinvest Trametal закрыты до 3 апреля 2020 года. Ожидается, что в период остановки объем производства на этих заводах снизится до 40 тысяч тонн.

В случае продления ограничений на итальянских заводах и продолжающейся нестабильности на европейском рынке «Метинвест» прогнозирует снижение производства и на своих украинских комбинатах – в первую очередь, на «Азовстали». Группа рассматривает возможность полной остановки производства слябов на этом комбинате.

Кроме того, рассматривается вариант остановки доменной печи №3 на «Азовстали» и переноса запуска остановленных на капитальный ремонт доменных печей №4 на ММК имени Ильича и №4 на «Азовстали» (с апреля на май). В свою очередь комбинат «Запорожсталь» не исключает возможности переноса запуска доменной печи №5 после плановой реконструкции. Окончательные решения о запуске печей в работу будут приниматься исходя из наличия заказов в апреле и актуальной мировой ситуации.

Справка УНИАН. Группа «Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителем железорудного сырья и стали.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа «Смарт-Холдинг» Вадима Новинского (23,76%).