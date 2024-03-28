Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил производство из-за проблем, вызванных атакой украинского беспилотника на прошлой неделе.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, НПЗ "Роснефти" остановил одну из установок первичной переработки - CDU-5, тем самым лишившись половины своей мощности. Хотя CDU-4 не пострадал от атаки, он имеет техническую связь с поврежденным CDU-5 и без него работать не смог.
Отмечается, что это еще больше усугубит трудности российского нефтеперерабатывающего сектора. Необходимость экстренного ремонта после многочисленных атак дронов усложнила поставки.
По подсчетам агентства, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России было остановлено атаками дронов. Россия в этом месяце была вынуждена увеличить импорт бензина из соседней Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива. Кроме того, было запрещено экспортировать бензин в течение шести месяцев с 1 марта. Таким образом россияне пытаются предотвратить рост внутренних цен на топливо.
В то же время трудности российских НПЗ несколько облегчились, поскольку возобновилась работа на одном из агрегатов Рязанского нефтеперерабатывающего завода, который намного больше Куйбышевского НПЗ.
Охота на российские НПЗ
С начала этого года по состоянию на 18 марта произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах. 23 марта, беспилотники поразили одну из установок Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ, в 800 километрах от границы с Украиной.
Forbes писал, что России для защиты своих НПЗ придется жертвовать авиабазами и портами. Россия может передислоцировать свое ПВО к нефтяным заводам, что ослабит защиту авиабаз, портов, штабов и других военных объектов, и сделает их более легкой мишенью.
Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл настоящий эффект от ударов по НПЗ в России.
"Состоялся ряд удачных, соответствующих реализаций по территории врага. Хочу подчеркнуть, что именно за счет экспорта нефтепродуктов Россия пополняет свой бюджет: это фактически треть их бюджета и львиная часть военного бюджета", - сказал он.
Британская разведка считает, что Россия вряд ли сможет защитить все свои нефтеперерабатывающие заводы от атак украинских дронов.