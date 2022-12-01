Таким образом депутаты хотят стимулировать производство в Украине собственных электрогенераторных установок.

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроекты, которыми генераторы и некоторое энергетическое оборудование, необходимое для производства в Украине электрогенераторных установок, освобождаются от налога на добавленную стоимость (НДС) и ввозной пошлины.

За соответствующие законопроекты №8196 и №8197 проголосовали 292 и 295 народных депутатов соответственно.

Согласно законопроекту №8196 о содействии восстановлению энергетической инфраструктуры Украины, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость товары, которые предоставляются бесплатно, как помощь от доноров, и ввозятся на территорию Украины энергетическими предприятиями.

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Кроме того, предлагается ввести фискальные стимулы для производства собственных электрогенераторных установок на территории Украины. Поэтому предлагается освободить от НДС товары, ввозимые на территорию Украины компаниями, что производят электрогенераторные установки. К таким товарам предлагается отнести двигатели и генераторы, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели как ключевые неотъемлемые компоненты электрогенераторных установок.

Согласно законопроекту №8197 те же категории товаров освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Отмена пошлин на генераторы в Украине

18 ноября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что каждое физическое лицо в Украине может без уплаты пошлин и налога на добавленную стоимость завезти в страну электрогенераторы, трансформаторы, аккумуляторы и прочую аппаратуру для энергетики.

8 ноября Кабинет министров освободил от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозной пошлины на иностранные товары, которые важны для прохождения отопительного сезона.