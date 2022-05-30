В процессе передачи находятся около 140 АЗС.

В Украине происходит юридический процесс передачи НАК "Нафтогаз Украины" автозаправочных станций из российских активов для создания национальной сети АЗС.

Об этом сообщил советник председателя правления "Нафтогаза" Алексей Рябчин в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас в процессе передачи около 130-140 заправок, которые были собраны из российских активов. Это юридический процесс, который займет определенное время. Действительно, президент поставил задачу "Нафтогазу", чтобы мы создали конкуренцию на рынке", - сказал он.

Рябчин отметил, что обычно доля государства должна уменьшаться, однако в ситуации существования недобросовестной конкуренции было принято решение о создании национальной сети АЗС.

"Когда мы видим, каким образом выросла стоимость топлива, и что операторы не справлялись с той логистикой, была задача создать своеобразный "хребет" АЗС, которые смогут помочь рынку развиваться. Поэтому ждем окончательную передачу этих АЗС "Нафтогазу". Уже специалисты приступают к изучению этих объектов. Надеюсь, что летом будет окончательноо решен юридический вопрос", - добавил советник.

Напомним, ранее Кабинет Министров предоставил право "Укрзализныци" осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

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