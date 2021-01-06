Американский «кол» в путинский «Северный поток-2»

Сенат США преодолел беспрецедентное вето президента Дональда Трампа на оборонный бюджет-2021. Документ вступил в силу. Им, в том числе, расширяются санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Кремлевский проект американцы загнали в «глухой угол».

Сенат США, следом за палатой представителей, преодолел беспрецедентное вето президента Дональда Трампа, одобрив оборонный бюджет на 2021 год. Этим документом, в том числе, расширяются санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Этот проект ставил перед собой цель лишить Украину статуса транзитера газа и миллиардов бюджетных поступлений, а также увеличить энергетическую зависимость Европы от России, что, по сути, подразумевает усиление геополитического влияния РФ. Теперь он практически заморожен.

Ограничительные меры вводятся против иностранных лиц, компаний и их менеджеров, которые оказывают страховые услуги как для судов, осуществляющих работы по проекту, так и для прокладывающих трубы. Санкции касаются поставщиков услуг и компаний для «технологической модернизации или установки сварочного оборудования, модификации или дооборудования судов, для тестирования, инспектирования или сертификации». Без последних услуг газопровод не может быть запущен в эксплуатацию.

Кстати, изначально американские сенаторы предлагали ввести закон в силу задним числом - с декабря 2019 года, когда были введены первые санкции в отношении «Северного потока-2». Если бы это произошло, то санкции несли бы риски для контрагентов трубопровода, которые оказывали такие услуги в течение 2020 года. Но этого не произошло. Тем не менее, международные страховщики уже анонсировали отказ страховать суда, имеющие отношение к «Северному потоку-2». То есть, им закрыли право входа в европейские порты. А сертификация по международным стандартам стала недоступной для эксплуатации трубопровода.

Санкции США в отношении российской трубы уже показали свою действенность. Благодаря первым, строительство «Северного потока-2» было заморожено практически на год. Кремль предполагал ввести трубу в эксплуатацию к концу 2019 года. Однако уже сразу стало ясно, что «Газпром» выбит из графика. Сразу после введения в действие первых ограничительных мер, швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб и вывела свои суда из Балтийского моря. Россияне решили заменить этого «компаньона» судном-трубоукладчиком «Академик Черский». Его гоняли по Балтике многие месяцы, меняли собственников. Но все как-то не складывалось.

Возобновлена реализация проекта была только 11 декабря. Осталось проложить почти 160 километров, в основном, в водах Дании. Именно она сопротивлялась проекту больше всех.

И вот - новые санкции. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV GL) еще накануне их внедрения анонсировала прекращение всех работ по сертификации газопровода «Северный поток-2». Это вносит массу юридических нюансов в дела «Газпрома». Проект может лишиться права использования.

Россия меняет риторику

Президент РФ Владимир Путин на своей итоговой пресс-конференции 17 декабря изменил свою «победную» риторику и высказал лишь «надежду», что американская администрация во главе с избранным президентом Джозефом Байденом «с уважением отнесется к интересам Евросоюза при достройке трубопровода и вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках».

Главное в его речи звучало следующим образом: «Думаю, работу закончим». И это вместо триумфального заявления, которое он делал в течение всего времени строительства трубы: «Закончим обязательно».

Впрочем, 28 декабря вице-премьер России Александр Новак заверил, что проект «Северный поток-2» уже находится в высокой степени готовности и будет достроен. Он отметил, что к санкциям «нужно будет как-то подстраиваться» и работа продолжится.

В российских СМИ гуляет информация, что по инициативе сената в закон якобы добавлены два пункта, позволяющие «Северному потоку-2» избежать санкций. Мол, ограничительные меры не могут быть применены в отношении Евросоюза, правительств любой страны - участницы ЕС, а также Норвегии, Швейцарии (там зарегистрирована проектная компания «Nord Stream 2») и Великобритании, санкции также не будут применяться в отношении «любой организации» из указанных государств, которая «не работает как коммерческая структура».

И - важный момент - президент США вправе отказаться от применения санкций в отношении отдельной компании или лица, если это отвечает «национальным интересам США».

Экспертная оценка

Президент Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар считает, что «Северный поток-2» никогда не заработает, если даже его достроят. Американцы в его отношении на останавливаются - санкции только усиливаются. А это значит, что проект, как «Титаник», наткнулся на айсберг. Но маневры со стороны россиян продолжатся, поскольку им сложно признать, что путинский проект лопнул.

«Вряд ли Путин завтра выступит с заявлением, как это было с «Южным потоком» в 2014 году, что проект закрыт. Скорее всего, продолжатся маневры. В течение прошлого года все время заявлялось о перемещении с Дальнего Востока на Балтику «Академика Черского», баржей-укладчиков, но все закончилось тем, что уложили жалкий участок в 2,6 километра трубы в исключительной немецкой морской экономической зоне, которая не попадает под санкции. То есть, это была бутафория. Она проводилась для того, чтобы во время итоговой пресс-конференции 17 декабря Путин мог заявить - строительство газопровода идет мощно. Между тем, яркой риторики со стороны президента России уже нет. Думаю, они уже понимают, что ситуация зашла в «глухой угол»», - отметил эксперт.

По его словам, если представить, что каким-то фантастическим образом после новой партии санкций США будет принято решение достроить газопровод, то труба, даже будучи достроенной, никогда не будет запущена в эксплуатацию.

«Для такого сложного проекта, работа которого осуществляется под высоким давлением, необходима сертификация. Этот процесс могла осуществить компания DNV GL. Но она еще в ноябре прошлого года заявила, что, в случае вступления в силу новых американских санкций, не сможет провести сертификацию. Для данной компании, которая сертифицирует 2/3 мирового объема морских гидротехнических сооружений, трубопроводов, платформ и буровых вышек, идти на риск и одобрить «Северный поток-2», получив за это несколько миллионов евро, но при этом потеряв мировой рынок, смерти подобно», - подчеркнул Гончар.

Он также рассказал, что стандарт, согласно которому построен действующий «Северный поток» и строится «Северный поток-2», принадлежит исключительно компании DNV GL. Он считается лучшим в мире. Более того, это и стандарт «Газпрома», который в 2006 году принял его в идентичном виде и утвердил для своих потоков. И когда гипотетически говорят, что можно найти другую компанию для сертификации проекта, к примеру, китайскую, то придется менять стандарт и самого «Газпрома». Причем, это должны воспринять датчане, которые должны будут дать окончательное разрешение для продолжения работ по проекту. В этом и состоит «глухой угол».

«Россияне уверяют, что США в своих санкциях предоставили им вариант, как обойти санкции, – ограничительные меры не касаются госучреждений и частных компаний, к ним присоединившихся. Если представить, что немецкое федеральное правительство, хотя оно очень поддерживает «Северный поток-2», вдруг договорится с россиянами и заявит, что выкупает этот проект, это только на первый взгляд – лазейка. Остается вопрос эксплуатации, да и предыдущий санкционный пакет не снимается. В нем четко выписано, что смена собственника объекта не влияет на санкции. США поставили цель - сделать невозможной достройку газопровода, а в случае завершения строительства - невозможной его эксплуатацию. Так зачем немцам будет нужен такой проект?», - отмечает эксперт.

По его словам, ценность этого трубопровода для экономики Германии сильно преувеличена: «Думаю, когда Меркель благополучно уйдет на заслуженный отдых, этот проект немцы потихоньку переведут в замороженную стадию на неопределенное время. Причем, это предлагалось сделать Меркель еще в прошлом году. Но она на такой шаг не решилась. Почему продолжают упорствовать немцы и австрийцы? Для них ситуация вырисовывается интересной после запуска трубы. Независимо, какой объем газа будет идти по ней, акционеры проекта будут получать свои дивиденды в расчете на полную проектную мощность в 55 млрд кубометров газа. Поэтому и есть интерес на европейском конце трубы из числа пяти компаний - партнеров «Газпрома». Но для них американские санкции - очень опасная вещь. Для немцев очень важны торговые отношения с Америкой. Торговля же с Россией сравниться не может. Поэтому вряд ли Германия будет ссориться с США из-за «Северного потока-2». Ей это не выгодно», - отметил эксперт.

Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко считает, что, как минимум, американскими санкциями путинский «Северный поток-2» будет остановлен на три года.

«Я не вижу, каким образом можно выкрутиться, чтобы при действии усиленных санкций завершить проект. Можно, конечно, рассматривать ряд фантастических вариантов, например, привлечение иранского судна, неиспользование европейских портов – ходить из российских, но тогда на переход понадобится месяц. Но для того, чтобы что-то придумать и реализовать, понадобится время. Поэтому я уверен, что в ближайшие три года, в условиях действия нынешних санкций США, проект завершен не будет. А за это время достаточного многое изменится. В России хоть и запускают бравурные марши, но на самом деле уже нет былой резвости в этом направлении. Сейчас больше воюет Германия, чтобы «Северный поток-2» был завершен. Это объясняется тем, что те, кто хотел получить свою коррупционную ренту с этого проекта, уже ее получили. То есть, деньги «распилены». С коммерческой точки зрения, проект никому не нужен, а с точки зрения геополитики, его ценность стремительно падает», - отметил эксперт.

По его словам, никаких сомнений в том, что норвежская компания выйдет из проекта, не было. Она такое решение анонсировала. Но когда датчане давали разрешение на строительство трубопровода, в нем была прописана сертификация именно данной компании. Это означает, что нужно будет найти другую компанию и перезапустить датское разрешение. Это будет крайне нелегко, если в принципе возможно.

«По поводу заявленных россиянами лазеек в санкциях, то они, безусловно, не касаются государственных учреждений. Но госструктуры не занимаются подобной сертификацией. Это - бизнес частных компаний. Трудно представить, что Германия учредит госкомпанию для проведения сертификации и Дания на это согласится. Тем не менее, в Германии большое лобби проекта. В число лоббистов входит ряд министров правительства Меркель. Но и санкции сильны. В первую очередь, это - страховка. Санкции лишают возможности судов, которые работают над проектом, входить в европейские порты. Ведь ни один европейский порт не позволит пройти судну без страховки, что является основой международных норм и правил. И это только доля санкций», - подытожил Харченко.

В ближайшее время станет известно о маневрах России по преодолению американских санкций в отношении «Северного потока-2». Но, как известно, на каждый прием есть контрприем.

Нана Черная

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