В "Укртрансгазе" рассказали о ходе закачки газа в хранилища

По состоянию на 19 апреля украинские газовые хранилища заполнены на 52,2%.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) с 11 по 18 апреля увеличились на 1,6% - до 16,19 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные государственной компании "Укртрансгаз".

По состоянию на 19 апреля запасы газа в ПХГ на 78,9% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (9,05 миллиарда кубометров). При этом украинские газовые хранилища заполнены на 52,2%.

Как сообщал УНИАН, Украина 11 марта начала сезон закачки природного газа в подземные хранилища газа (ПХГ). Запасы газа в хранилищах по состоянию на 11 марта составляли 15,808 миллиарда кубометров.

К началу отопительного сезона 2019-2020 годов Украина накопила в ПХГ 21,76 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние десять лет.