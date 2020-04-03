Прогноз положительный: Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B"

В то же время кредитный профиль компании отражает возможное ухудшение финансового профиля ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B" с положительным прогнозом.

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Об этом говорится в сообщении Fitch.

Отмечается, что в соответствии с рейтинговыми критериями Fitch по государственным предприятиям рейтинги "Нафтогаза" сравниваются с рейтингами Украины (B/Positive), что отражает прочные связи компании с государством и оценку автономного кредитного профиля компании (SCP) на уровне "В-".

SCP "Нафтогаза" отражает преобразование его бизнес-профиля после разделения его газотранспортного бизнеса в компании, занимающиеся добычей и оптовой поставкой природного газа. Он также отражает возможное ухудшение финансового профиля из-за ожидаемой волатильности операций после разделения, ожидаемого снижения прибыли в 2020 году из-за значительно более низких цен на газ, неопределенности в отношении внутреннего регулирования цен и макроэкономических проблем в результате пандемии COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.