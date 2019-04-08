Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" на уровне "B-"

Рейтинг, в том числе учитывает слабый профиль ликвидности "Нафтогаза", а также некоторую неопределенность, связанную с внутренними ценами на газ, анбандлингом и политическим риском.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

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Об этом говорится в сообщении Fitch.

Согласно сообщению, рейтинг также учитывает слабый профиль ликвидности "Нафтогаза", но в целом относительно низкий левередж, а также некоторую неопределенность, связанную с внутренними ценами на газ, анбандлингом и политическим риском.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года Fitch Ratings повысило рейтинг дефолта эмитента "Нафтогаз" до "B-" с "CCC" со стабильным прогнозом.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.