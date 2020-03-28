Кандидат в министры энергетики Буславец лоббировала скидку на газ для Ахметова – СМИ

Буславец была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО «ДТЭК Востокэнерго» цену на газ ниже цены продажи "Нафтогазом" населению на 46%-69%.

Бывшая генеральный директор Директората энергетических рынков Министерства энергетики и окружающей среды Ольга Буславец в октябре 2019 года была одним из разработчиков проекта постановления Кабмина, которым предлагалось предоставить ООО «ДТЭК Востокэнерго» цену на газ ниже цены продажи «Нафтогазом» населению и другим защищенным потребителям (ПСО) на 46%-69%.

Об этом свидетельствует проект постановления правительства и пояснительная записка к нему, передают «Наші гроші».

Под представлением в Кабмин в пояснительной записке к проекту стоит подпись Буславец.

В пояснительной записке указано, что произведенная за газ по рыночной цене электроэнергия Луганской ТЭС превышает предельную цену на электроэнергию на Рынке на сутки вперед и не покрывают себестоимость производства. А потому было предложено установить льготную цену на газ для частной компании. Рыночная цена тогда колебалась в диапазоне 4-5 тысяч гривень, то есть почти вдвое дороже.

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Однако правительство Гончарука не приняло это постановление о предоставлении скидок на газ «ДТЭК Востокэнерго». Хотя предыдущее правительство Гройсмана летом 2019 года принимало подобное решение в пользу Ахметова.

В конце июля 2019 года Луганская ТЭС, которая принадлежит ООО «ДТЭК Востокэнерго», заявила о переходе на уголь для производства электроэнергии из-за неполучения квот на транспортировку антрацита из российских шахт Рината Ахметова. После того был разработан проект постановления правительства о том, чтобы государственный НАК «Нафтогаз» продавал природный газ компании «ДТЭК» по специальной цене 2 тысячи 895 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, тарифов на транспортировку и распределения природного газа).

Постановление правительство Гройсмана с подачи тогдашнего министра Игоря Насалика приняло 14 августа. Она начала действовать «задним числом» с 29 июля, срок действия был запланирован на 1 мая 2020 года. Тогда же «Нафтогаз» заявил, что поставки Луганской ТЭС газа, цена на который на 40% дешевле от цены для населения, принесет убытки госкомпании в августе в размере 120 миллионов гривень, а в зимний период они составят 250-300 миллионов гривень в месяц.

Через день после принятия решения о льготе ДТЭК – 16 августа, правительство Гройсмана свое решение отменило.

Ранее СМИ сообщали, что кандидатуру Ольги Буславец на пост министра предложил председатель правительства Денис Шмыгаль.