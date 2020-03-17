Украина начала транзит нефти в Беларусь

Нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта.

Оператор нефтетранспортной системы Украины государственная компания "Укртранснафта" начала транзит нефти в Беларусь по нефтепроводу "Одесса-Броды" и одной из двух ниток нефтепровода "Дружба".

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"Нефть сорта Azeri Light поступила на границу между Украиной и Беларусью утром 17 марта 2020 года", - сказано в сообщении "Укртранснафты".

Отмечается, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Беларусь происходит в рамках договора между "Укртранснафтой" и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией "Белорусской нефтяной компании".

"В то же время "Укртранснафта" обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, "Укртранснафта" приняла на морском нефтяном терминале "Южный" два танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси.

Справка УНИАН. Компания "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 километров, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тысяч кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.