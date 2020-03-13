В Украину прибыл первый танкер азербайджанской нефти для Беларуси

«Укртранснафта» начала прием первого танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки на НПЗ Беларуси. Договор о транспортировке нефти в Беларусь через Украину действует до конца 2020 года.

Оператор нефтетранспортной системы Украины государственная компания «Укртранснафта» начала прием на Морском нефтяном терминале «Южный» первого танкера с нефтью для ее дальнейшей транспортировки по нефтепроводу «Одесса-Броды» и одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в направлении НПЗ Беларуси, говорится в сообщении компании. Партия состоит из 90 тысяч тонн легкой нефти сорта Azeri Light.

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Сообщается, что предоставление услуг по транспортировке нефти в Республику Беларусь осуществляется в рамках договора между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited (Великобритания), которая является дочерней компанией «Белорусской нефтяной компании».

Договор действует до конца 2020 года и предусматривает сотрудничество сторон по транспортировке нефти с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и одной ветки магистрального нефтепровода «Дружба» до Мозырского НПЗ.

Отмечается, что обеспечение транзита нефти до Мозырского НПЗ позволит повысить уровень загрузки нефтетранспортной системы Украины.

Также сообщается, что при этом «Укртранснафта» обеспечивает надежный и бесперебойный транзит российской нефти сорта Urals в направлении Чехии, Словакии и Венгрии в соответствии с действующими контрактными обязательствами.

Справка УНИАН. Компания «Укртранснафта» является оператором нефтетранспортной системы Украины, которая включает 18 нефтепроводов общей протяженностью 4569 км, 51 нефтеперекачивающую станцию (НПС), 11 резервуарных парков общей емкостью 1010 тыс. кубометров. Работу НПС обеспечивают 176 насосных агрегатов общей мощностью электродвигателей 356,9 тыс. кВт.